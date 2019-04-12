2019-04-12T13:48:40+03:00
Происшествия

Под Астраханью пятилетний мальчик наехал на машине на своего брата

Ребенок снял автомобиль с «ручника» и она покатилась на шестилетнего малыша
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Мальчишка доигрался, что чуть не задавил братика.Мальчишка доигрался, что чуть не задавил братика.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Это ЧП случилось в селе Началово Приволжского района Астраханской области. Пятилетний мальчишка залез в папину «копейку» (ВАЗ-2101) поиграть. Нажимал на кнопки, рулил, и случайно разблокировал тормоз. Машина, которая стояла на пригорке, покатилась вниз как раз в том направлении, где стоял шестилетний двоюродный братик этого хулигана. Секунда и машина приблизилась к ребенку.

Происходящее вовремя заметил отец шестилетки, который находился во дворе. Он пулей рванул к малышу и буквально успел вытянуть его из под колес. Но, к сожалению, наезда избежать не удалось.

- Пострадавшего мальчика срочно доставили в больницу. Медики диагностировали у него перелом ребер и ушиб легкого, - подтверждают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

Говорят, если б отец не добежал вовремя до малыша, травмы были б гораздо серьезнее.

- По данному факту сотрудники ГИБДД и ПДН ведут проверку, - уточняют в ведомстве.

Известно, что семьи, где воспитываются эти дети, характеризуются положительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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