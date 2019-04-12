2019-04-12T12:24:01+03:00
Общество

Улицу Героев Тулы в Волгограде расширяют до четырех полос

Грузовой транспорт на время ремонта пустят в объезд
Наталья ГЛАЗУНОВА
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После ремонта на эту дорогу переведут весь транспорт, который следует из Волгограда на саратовскую трассу. Фото администрации Волгограда.После ремонта на эту дорогу переведут весь транспорт, который следует из Волгограда на саратовскую трассу. Фото администрации Волгограда.
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На улице Героев Тулы в Тракторозаводском районе Волгограда опять кипят дорожные работы. Подрядчик приступил ко второму этапу реконструкции этой магистрали. В планах – расширить ее до четырех полос и вывести туда весь транзитный транспорт, который следует из Волгограда на федеральную трассу Р-228 (минуя заезда в жилые кварталы)

Ремонт этой дороги начали еще в прошлом году. Первым делом перенесли многочисленные коммуникации из зоны строительства. Теперь приступили непосредственно к обустройству дорожного полотна.

- По окончании работ здесь появится полноценная четырехполосная магистраль шириной 15 метров. Кроме того, с обеих сторон улицы построят новые тротуары с велодорожками, установят новые остановочные павильоны, в рамках благоустройства уложат газон и обновят освещение, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии.

Работы ведет ООО «Донаэродорстрой». Сейчас рабочие уже подготовили 1400 метров автодороги к укладке нового покрытия.

На время ремонта грузовой транспорт пустят в объезд по улицам Латошинская, Шурухина, Дегтярева, Николая Отрады, проспекту Ленина и далее на трассу Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». Для легковушек проезд закрывать не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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