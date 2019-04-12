Улицу Героев Тулы в Волгограде расширяют до четырех полос

СЕГОДНЯ 11:54 2019-04-12T12:24:01+03:00

После ремонта на эту дорогу переведут весь транспорт, который следует из Волгограда на саратовскую трассу. Фото администрации Волгограда.

Грузовой транспорт на время ремонта пустят в объезд

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На улице Героев Тулы в Тракторозаводском районе Волгограда опять кипят дорожные работы. Подрядчик приступил ко второму этапу реконструкции этой магистрали. В планах – расширить ее до четырех полос и вывести туда весь транзитный транспорт, который следует из Волгограда на федеральную трассу Р-228 (минуя заезда в жилые кварталы)

Ремонт этой дороги начали еще в прошлом году. Первым делом перенесли многочисленные коммуникации из зоны строительства. Теперь приступили непосредственно к обустройству дорожного полотна.

- По окончании работ здесь появится полноценная четырехполосная магистраль шириной 15 метров. Кроме того, с обеих сторон улицы построят новые тротуары с велодорожками, установят новые остановочные павильоны, в рамках благоустройства уложат газон и обновят освещение, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии.

Работы ведет ООО «Донаэродорстрой». Сейчас рабочие уже подготовили 1400 метров автодороги к укладке нового покрытия.

На время ремонта грузовой транспорт пустят в объезд по улицам Латошинская, Шурухина, Дегтярева, Николая Отрады, проспекту Ленина и далее на трассу Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». Для легковушек проезд закрывать не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU