Волгоградцев зовут бесплатно пройти онкообследование
13 апреля в Волгоградском областном онкодиспансере проведут «Марафон здоровья». Это акция, направленная и профилактику и раннюю диагностику онкозаболеваний. Еще и еще раз призывают: проверяйте свое здоровье, не пускайте болезни на самотек.
В рамках этого проекта волгоградцам предоставят возможность пройти обследование и получить консультацию специалистов онкоцентра.
- Все желающие бесплатно и без направления смогут попасть на прием к онкологу, обратившись в поликлинику ГБУЗ «ВОКОД». При необходимости вам проведут дополнительное обследование, - говорят «КП-Волгоград» в облздраве.
Единственное условие: надо будет только предварительно записаться на прием.
Акция будет проходить с 9.00 до 15.00.
- Обследование включает в себя осмотр, а также УЗИ по показаниям, - уточняют в областном комитете здравоохранения.
Предварительно записаться на прием к специалистам Волгоградского филиала онкоцентра можно до 12 апреля (с 12.00 до 20.00) по телефону:
+7 (8442) 609 – 608.
ИСТОЧНИК KP.RU