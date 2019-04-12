2019-04-12T11:25:29+03:00
Общество

Волгоградцев зовут бесплатно пройти онкообследование

В онкоцентре пройдет акция «Марафон здоровья»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта облздрава.Фото с сайта облздрава.
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13 апреля в Волгоградском областном онкодиспансере проведут «Марафон здоровья». Это акция, направленная и профилактику и раннюю диагностику онкозаболеваний. Еще и еще раз призывают: проверяйте свое здоровье, не пускайте болезни на самотек.

В рамках этого проекта волгоградцам предоставят возможность пройти обследование и получить консультацию специалистов онкоцентра.

- Все желающие бесплатно и без направления смогут попасть на прием к онкологу, обратившись в поликлинику ГБУЗ «ВОКОД». При необходимости вам проведут дополнительное обследование, - говорят «КП-Волгоград» в облздраве.

Единственное условие: надо будет только предварительно записаться на прием.

Акция будет проходить с 9.00 до 15.00.

- Обследование включает в себя осмотр, а также УЗИ по показаниям, - уточняют в областном комитете здравоохранения.

Предварительно записаться на прием к специалистам Волгоградского филиала онкоцентра можно до 12 апреля (с 12.00 до 20.00) по телефону:

+7 (8442) 609 – 608.

ИСТОЧНИК KP.RU

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