2019-04-12T11:03:23+03:00
Происшествия

В Волгограде поймали троих телефонных мошенников, на счету которых более полста жертв

Аферисты выманивали деньги под видом родственников, попавших в беду
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Мужчинам от 31 до 33 лет. Всех уже взяли под стражу.Мужчинам от 31 до 33 лет. Всех уже взяли под стражу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Число жертв телефонных мошенников растет не по дням, а по часам. Внезапные звонки от незнакомцев с рассказами о том, что ваш муж/брат/сын/сват и далее по списку попал в ДТП или просто в беду уже выросли до размеров катастрофы. Полиция предупреждает, просит не доверять и проверять, но люди все равно попадаются на эту удочку. На днях в Волгограде поймали целую группу таких телефонных аферистов. Трое мужчин в возрасте от 31 до 33 лет как раз зарабатывали на доверчивых гражданах.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, наши сотрудники угрозыска вместе с вологодскими коллегами долго выслеживали этих мошенников. На их счету уже сотни обманутых россиян почти по всей стране. Но в основном они «работали» с жителями Вологодской, Костромской и Липецкой областей.

Действовали по стандартной схеме: звонили, представлялись родственниками и под разными предлогами просили перевести им деньги в долг. Суммы варьировались от 20 до 30 тысяч рублей. Когда получали суммы, меняли сим-карты.

- Всех троих при поддержке бойцов Росгвардии задержали в Дзержинском районе Волгограда, когда те обналичивали деньги, поступившие им от одной из жертв. В ходе обыска по местам их жительства полицейские изъяли банковские карты, сотовые телефоны, сим-карты и другие доказательства их причастности к аферам, - уточняют в региональном Главке. – На них завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Всех троих уже взяли под стражу.

По данным правоохранителей на их счету минимум 50 преступлений.

- Точное количество потерпевших и сумма причиненного им ущерба будут установлены в ходе следствия, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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