За четыре года 50 штрафов: волгоградец, спровоцировавший ДТП с маршруткой, был злостным нарушителем

СЕГОДНЯ 10:30 2019-04-12T10:38:33+03:00

28-летнего водителя иномарки неоднократно штрафовали и даже лишали прав, но он опять нарушил ПДД. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

28-летний водитель «Хендая» даже был лишен на год водительских прав

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Виновник смертельной аварии с маршруткой, в результате которой в Волгограде погиб 52-летний пешеход, оказывается, был злостным нарушителем. 28-летний молодой человек только за последние четыре года успел «заработать» более пятидесяти штрафов за нарушения ПДД.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном Главке, в «послужном» списке этого нарушителя 39 штрафов только за превышение скорости. Кроме того, он был пойман за проезд на красный сигнал светофора. И это не считая множественных нарушений за пересечение стоп-линии, за выезд на выделенную для общественного транспорта полосу движения, за непристегнутый ремень безопасности…

В прошлом году его даже лишили на год водительских прав за выезд на встречную полосу. Но, видимо, молодого человека по фамилии Халидов даже это не поставило на путь исправления.

Сейчас водитель задержан. На него завели уголовное дело по статье ««нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Решается вопрос о заключении его под стражу. Грозит ему до 5 лет лишения свободы.

Напомним, смертельная авария случилась вечером 11 апреля на улице Историческая в Дзержинском районе. Халидов на своем «Хендае» «подрезал» маршрутку, а та от удара вылетела на остановку, где насмерть задавила 52-летнего мужчину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/702659" frameborder="0"></iframe> Смертельная авария с маршруткой.

ИСТОЧНИК KP.RU