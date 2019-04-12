Вышел покурить и чуть не сгорел: волгоградец пострадал на пожаре
У волгоградских спасателей началась горячая пора: мало того, что начали гореть камыши и сухая растительность, так еще волгоградцы добавляют беды. Так 11 апреля волгоградский курильщик чуть не сгорел в собственной квартире и не спалил многоэтажку.
Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре поступило диспетчеру от жителей улицы Землячки. Там в девятиэтажном доме полыхал балкон. Черные клубы дыма заволокли весь подъезд. Как выяснилось, загорелись домашние вещи на балконе трехэтажной квартиры. Когда спасатели прорвались сквозь дымовую завесу в квартиру, они нашли уже чуть живого мужчину внутри. Спасли.
Еще один мужчина самоотверженно пытался спасти свой загоревшийся «КАМАЗ», в итоге тоже оказался в больнице. Случилось ЧП на улице Пушкина в Волжском.
- Загорелась обшивка салона. Причину возгорания еще предстоит выяснить, - говорят в региональном МЧС.
А на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда из-за замкнувшей проводки сгорел Рено Логан. Обошлось без пострадавших, но машина восстановлению уже не подлежит.
ИСТОЧНИК KP.RU