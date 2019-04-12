17 апреля отключат газ на севере Волгограда

СЕГОДНЯ 09:20 2019-04-12T09:20:10+03:00

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Отопительный сезон в Волгограде завершается в пятницу, 12 апреля. А уже с понедельника в городе стартует сезон плановых профилактических ремонтов. Жители северных районов первыми на несколько часов останутся без голубого топлива. Отключат газ в домах Тракторозаводского района Волгограда 17 апреля 2019 года с 10.00 до 15.00. В это время специалисты просят не включать газовые плиты и колонки, чтобы избежать несчастных случаев.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград», приостановят поставку газа, проживающим в домах на улицах: Апатитовая, 31; Кварцевая, 38; Богомольца, 10,12, 16,20,17; Кастерина, 2,4,6; Гороховцев, 2,4,6,8, 14,20, 28,30; Отрады, 6,8,10,10а, 14,16,15,17, 26,26а, 30,34,36, 40,44, 22,20, 20а,20б,26а,24а; наб. Волжской Флотилии, 1,6,11, 11а,13, 21,21б, 23,23а,27, 29,33, 37,37а,39.

ИСТОЧНИК KP.RU