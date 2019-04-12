2019-04-12T09:20:10+03:00
Недвижимость

17 апреля отключат газ на севере Волгограда

Жители Тракторозаводского района останутся без голубого топлива 17 апреля 2019 [адреса]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Отключат газ на пять часов. Фото: Татьяна РАСЮКОтключат газ на пять часов. Фото: Татьяна РАСЮК
Изменить размер текста:

Отопительный сезон в Волгограде завершается в пятницу, 12 апреля. А уже с понедельника в городе стартует сезон плановых профилактических ремонтов. Жители северных районов первыми на несколько часов останутся без голубого топлива. Отключат газ в домах Тракторозаводского района Волгограда 17 апреля 2019 года с 10.00 до 15.00. В это время специалисты просят не включать газовые плиты и колонки, чтобы избежать несчастных случаев.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград», приостановят поставку газа, проживающим в домах на улицах: Апатитовая, 31; Кварцевая, 38; Богомольца, 10,12, 16,20,17; Кастерина, 2,4,6; Гороховцев, 2,4,6,8, 14,20, 28,30; Отрады, 6,8,10,10а, 14,16,15,17, 26,26а, 30,34,36, 40,44, 22,20, 20а,20б,26а,24а; наб. Волжской Флотилии, 1,6,11, 11а,13, 21,21б, 23,23а,27, 29,33, 37,37а,39.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура нашла 300 нарушений в обеспечении волгоградцев бесплатными лекарствами
Под Астраханью пятилетний мальчик наехал на машине на своего брата
Улицу Героев Тулы в Волгограде расширяют до четырех полос
За 20 дней вместо 4 месяцев: в Городище хотят по-быстрому отремонтировать трибуны на стадионе
Волгоградцев зовут бесплатно пройти онкообследование
В Волгограде поймали троих телефонных мошенников, на счету которых более полста жертв
За четыре года 50 штрафов: волгоградец, спровоцировавший ДТП с маршруткой, был злостным нарушителем
Вышел покурить и чуть не сгорел: волгоградец пострадал на пожаре
Под Волгоградом юный мотоциклист сбил восьмилетнюю девочку
13 апреля в Волжском пройдет крестный ход
В Волгограде за смерть сбитого маршруткой пешехода ответит водитель иномарки
Все минирования в Волгограде оказались ложными
В Астрахани петербуржец зарезал друга детства за резкое слово
В Астрахани на кавказской свадьбе гость во время лезгинки задавил девочку
Отопление в Волгограде выключат 12 апреля
На севере Волгограда полыхает камыш
Концессии: аварий на водопроводе Волгограда стало меньше на 26,5%
Волгоградец зарезал собутыльника и выдумал суицид
В Волгограде застройщика, обманувшего дольщиков на 46 миллионов рублей, отправили в колонию на семь лет