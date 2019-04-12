Под Волгоградом юный мотоциклист сбил восьмилетнюю девочку

СЕГОДНЯ 09:08 2019-04-12T09:08:35+03:00

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Сколько не твердят детям о необходимости безукоризненно соблюдать правила дорожного движения, многие пропускают это мимо ушей. Два таких горе-ученика из-за собственной беспечности оказались участниками ДТП. Произошло это в Светлоярском районе Волгоградской области 11 апреля примерно в шесть вечера.

Восьмилетняя девочка шла по дороге домой. И не просто по обочине, а прямо по центру улицы Школьной. Другой малолетка мчался по этой же дороге на мотоцикле. И у дома №3 «сошлись эти два одиночества»: мотоциклист не успел объехать школьницу и она оказалась под колесами.

- Ребенка с травмами увезли в больницу, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

В этот же день в Дзержинском районе Волгограда под колесами оказалась и 72-летняя пенсионерка. Вот недаром говорят, что старый хуже малого: уже казалось бы пожилая женщина с большим жизненным багажом за плечами а пошла через дорогу на красный сигнал светофора. А 22-летний водитель «Мерседес Бенс» просто не успел затормозить перед старушкой. Благо удар оказался не сильным, бабушка получила небольшой ушиб, и водитель самостоятельно доставил ее в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU