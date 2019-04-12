2019-04-12T09:04:32+03:00
Общество

13 апреля в Волжском пройдет крестный ход

Православные пронесут по всему городу икону Божией Матери «Касперовская-Царицынская»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Верующие пройдут по всему городу.Верующие пройдут по всему городу.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В субботу, 13 апреля 2019 года, православные отмечают праздник Похвалы Пресвятой Богородицы. В честь него через весь Волжский пройдет крестный ход. Возглавит его епископ Калачевский и Палласовский Иоанн. В 7 утра в храме святого праведного Алексия Московского на острове Зеленом начнется богослужение. После краткого молебна у поклонного креста верующие в 9.30 пройдут по улицам города с иконой Божией Матери «Касперовская-Царицынская», которую привезли из Котельниково.

Во время крестного хода по четырем сторонам города отслужат молебны о спасении России. В 11 часов богослужение состоится на берегу реки Ахтуба в поселке Рабочий. Примерно в полдень верующие дойдут до храма святого преподобного Серафима Саровского, в час дня - до храма Святителя Луки Симферопольского. В три часа дня пройдет молебен в храме Рождества Христова. А примерно в 18.30 крестный ход вернется на остров Зеленый, где состоится богослужение в храме святого праведного Алексия Мечева.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волжского, присоединиться к крестному ходу можно в любом месте. Подробности по телефону: +79954041040.

ИСТОЧНИК KP.RU

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