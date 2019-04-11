2019-04-11T21:45:19+03:00
Происшествия

Все минирования в Волгограде оказались ложными

Всего оперативные службы проверили 43 учреждения
Екатерина МАЛИНИНА
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В списке "заминированных" - 17 зданий администраций.В списке "заминированных" - 17 зданий администраций.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Волгоград 11 апреля накрыла очередная волна сообщений о минировании. На почту в школы, больницы, администрации стали приходить сообщения о взрывных устройствах. По каждому случаю оперативные службы проводили проверку. Работали инспекторы кинологи с розыскными собаками, полицейские, росгвардейцы, представители ФСБ, МЧС. В большинстве образовательных учреждений сейчас как раз весенние каникулы, так что эвакуировали только педагогов и технический персонал.

Всего за день поступила информация о минировании 43 учреждений: 19 школ, 6 больниц и 17 зданий администраций и одного бизнес-центр, - сообщил Интерфакс со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлану Смольянинову.

Ни одного взрывного устройства не нашли, угрозы жизни и здоровью волгоградцев не было

Кстати, это уже не первый раз, когда в Волгограде проходит массовая эвакуация. До этого подобные случаи были в январе. Причем волна ложных сообщений прокатилась по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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