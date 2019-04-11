В Астрахани петербуржец зарезал друга детства за резкое слово

СЕГОДНЯ 20:18 2019-04-11T20:18:39+03:00

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Водка меняет людей, и даже вполне дружелюбные люди превращаются в нелюдей. В Астрахани осудили жителя Санкт-Петербурга, который в пьяном виде зверски убил своего приятеля.

Из родного города 59-летний мужчина уехал больше десяти лет назад. Поменял место жительства вместе с семьей, нашел там хорошую работу в охранной компании и был доволен жизнью. Но у новоиспеченного петербуржца умерла мать, поэтому он приехал в Астрахань на несколько недель, чтобы продать ее квартиру. Решил он повидаться со старыми друзьями. Один из них – лучший друг детства. Сначала вспоминали старые времена, счастливые годы в красивом городе, но постепенно перешли на современность. Поспорили о жизни в северной столице и в провинциальной Астрахани. К этому моменту мужчины выпили уже очень много. Житель Санкт-Петербурга сначала попытался задушить товарища шнурком, а затем схватился за нож. Он пять раз ударил приятеля в шею.

В отношении убийцы возбудили уголовное дело.

- В этот четверг суд вынес приговор: 12 лет лишения свободы, - рассказали «КП-ВОлоград» в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU