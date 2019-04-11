2019-04-11T20:18:39+03:00
Происшествия

В Астрахани петербуржец зарезал друга детства за резкое слово

Мужчина отсидит 12 лет
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Мужчина отсидит 12 лет в тюрьме.Мужчина отсидит 12 лет в тюрьме.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

Водка меняет людей, и даже вполне дружелюбные люди превращаются в нелюдей. В Астрахани осудили жителя Санкт-Петербурга, который в пьяном виде зверски убил своего приятеля.

Из родного города 59-летний мужчина уехал больше десяти лет назад. Поменял место жительства вместе с семьей, нашел там хорошую работу в охранной компании и был доволен жизнью. Но у новоиспеченного петербуржца умерла мать, поэтому он приехал в Астрахань на несколько недель, чтобы продать ее квартиру. Решил он повидаться со старыми друзьями. Один из них – лучший друг детства. Сначала вспоминали старые времена, счастливые годы в красивом городе, но постепенно перешли на современность. Поспорили о жизни в северной столице и в провинциальной Астрахани. К этому моменту мужчины выпили уже очень много. Житель Санкт-Петербурга сначала попытался задушить товарища шнурком, а затем схватился за нож. Он пять раз ударил приятеля в шею.

В отношении убийцы возбудили уголовное дело.

- В этот четверг суд вынес приговор: 12 лет лишения свободы, - рассказали «КП-ВОлоград» в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Все минирования в Волгограде оказались ложными
В Астрахани на кавказской свадьбе гость во время лезгинки задавил девочку
Отопление в Волгограде выключат 12 апреля
На севере Волгограда полыхает камыш
Концессии: аварий на водопроводе Волгограда стало меньше на 26,5%
Волгоградец зарезал собутыльника и выдумал суицид
В Волгограде застройщика, обманувшего дольщиков на 46 миллионов рублей, отправили в колонию на семь лет
Электричка Шпалопропитка - Волгоград-1 меняет расписание
В теплицах на волгоградских полях нашли еще шесть нелегальных мигрантов
Дороги Волгограда будут ремонтировать ростовчане и волгоградцы
Волгоградская епархия и облздрав заключили соглашение о сотрудничестве
В Волгограде ускоренно подлатают "танцующий" мост через Волгу
Вместо квартиры купила внедорожник: волгоградка обманула дядю на два миллиона рублей
С 11 апреля волгоградцам добавили рейсы теплоходов на Сарпинский
Под Волгоградом трактор раздавил тракториста
В Волгограде Василий Лановой проведет для ветеранов акцию-концерт
В Волгограде у бутлегеров изъяли 11,5 тысячи бутылок суррогата
В Волгограде фуры из центра перенаправили на Третью продольную
Ко Дню Победы в Волгограде пройдет хоккейный турнир
Онкоцентр в областной больнице откроется в июне
В Волгограде КамАЗы испытали на прочность ливневки
В мае в Волгограде откроют уникальный скейт-парк
Трамваи Волгограда изменили маршрут из-за отключения контактной сети
Астраханец пойдет под суд за молчание о друге-террористе
В Волгоградской области завезли мусорные контейнеры на 14 тысяч площадок
Волгоградцы стали больше позволять себе муки и пшена
Волгоградский бизнесмен заплатит 14 миллионов рублей штраф за взятку полицейскому