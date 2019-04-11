В Астрахани на кавказской свадьбе гость во время лезгинки задавил девочку

СЕГОДНЯ 20:02 2019-04-11T20:45:57+03:00

После опасного сальто ребенок до сих пор в больнице после операции

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С размахом отмечают не только русские свадьбы, но и кавказские. Причем если отличительной особенностью наших является драка, то у соседей – танцы. Правда, как оказалось, они не всегда приносят радость. В Астрахани на чеченской свадьбе танцор задавил 8-летнюю девочку своим сальто.

Видео с праздника появилось в соцсетях. На нем видно, что в центре нарядного зала зажигают сразу несколько человек. Молодой гость, танцующий лезгинку, решается на сальто назад. Но парень приземляется прямо на девочку в розовом красивом платье, которая кружится в танце. Малышка падает, к ней подбегают помочь.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СК по Астраханской области, ребенок получил серьезные травмы. Школьнице сделали операцию, после которой она восстанавливается в больнице. Сейчас по факту ЧП проводится доследственная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

На чеченской свадьбе парень чуть не раздавил ребёнка.Источник: chechnya.days

ИСТОЧНИК KP.RU