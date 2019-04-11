Отопление в Волгограде выключат 12 апреля

СЕГОДНЯ 17:20 2019-04-11T17:21:04+03:00

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Уже не первый день социальные сети переполнены гневными сообщениями жителей Волгограда: «На улице температура за 20 градусов тепла, а батареи огненные. Куда шпарят? Отапливаем улицу. Даже открытые окна уже не спасают от духоты. Как это прекратить?». В ближайшие дни похолодания не ожидается. Синоптики волгоградского ЦГМС в ближайшие три дня прогнозируют стабильную погоду: около +16…+18° днем, и не ниже +8 градусов ночью. Поэтому отопительный сезон 2018 - 2019 в Волгограде завершится 12 апреля 2019 года. Соответствующее постановление сегодня подписал глава администрации города. Так что уже завтра в домах волгоградцев остынут батареи.

- До 20 апреля 2019 года по заявкам от руководителей детских дошкольных учреждений и медицинских стацинаров будет производиться подтопка социальных учреждений, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU