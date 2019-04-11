На севере Волгограда полыхает камыш

СЕГОДНЯ 16:17 2019-04-11T17:36:06+03:00

Несколько очагов возгорания одновременно в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах

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Как только наступили теплые деньки, выглянуло солнышко, а температура достигла отметки 20 градусов, в Волгограде участились возгорания сухой растительности. Во второй половине дня 11 апреля 2019 года сразу несколько очагов возгорания травы и камыша возникло на севере города - в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах. Горит камыш в пойме реки Мокрая Мечетка на Спартановке, полыхает трава на «Алюминьке» и неподалеку от «Зельгроса». А социальные сети завалили фото и видео полыхающих огнем и чадящих дымом на многие километры вокруг оврагов.

- Во всех местах возгорания уже работают пожарные расчеты. Угрозы жителям и строениям нет, - сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МЧС по региону.

Несколько дней уже чадит и свалка в овраге, прилегающем к платной автостоянке по улице Жолудева, 11В.

- Администрация Тракторозаводского района неоднократно направляла в адрес владельца стоянки уведомления с требованием привести в порядок прилегающую территорию. Коммерсанта оштрафовали, - комментируют в мэрии.

Но воз и ныне там.

МЧС призывает быть осторожнее с огнем, соблюдать правила пожарной безопасности. А если увидели пожар – звоните на номер «101».

ИСТОЧНИК KP.RU