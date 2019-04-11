Концессии: аварий на водопроводе Волгограда стало меньше на 26,5%
По данным компании «Концессии водоснабжения», замена труб на городском водопроводе позволила за три года на 26,6% снизить аварийность, а потери чистой питьевой воды в Волгограде за это время сократились в два раза. Это результат инвестиций в волгоградский водоканал. Компания начала работать в Волгограде с середины 2015 года. С тех пор в городе обновили более 200 километров сетей. Правда, волгоградцам пришлось потерпеть, пока копали ямы на улицах и во дворах.
Как сообщили «КП-Волгоград» в компании, в приоритетном порядке сначала меняли самые изношенные сети, которые питали крупные жилые массивы. Со временем стали перекладывать и небольшие проблемные участки водопровода внутри кварталов. Так, накануне на улице Борьбы заменили трубу, по которой поступает вода всего в шесть домов. Кроме того, обновили оборудование на насосных станциях и водоочистных сооружениях Волгограда, провели цифровизацию сетей и объектов водоканала.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
на 26,5% снизилась аварийность на сетях водопровода в Волгограде:
2015 год – 5882 аварии
2016 год - 5022 аварии
2017 год - 4557 аварий
2018 год - 4321 авария
В 2 раза снизились потери воды в сетях:
2014 год - 38,7% очищенной воды ушло через дырявые трубы
2015 год - потери составили 34,9%
2016 год - 28,8%, 2017 год - 25%, 2018 год - 18,6%.
ИСТОЧНИК KP.RU