Концессии: аварий на водопроводе Волгограда стало меньше на 26,5%

СЕГОДНЯ 16:00 2019-04-11T16:00:40+03:00

Потери воды за три года снизились в два раза

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По данным компании «Концессии водоснабжения», замена труб на городском водопроводе позволила за три года на 26,6% снизить аварийность, а потери чистой питьевой воды в Волгограде за это время сократились в два раза. Это результат инвестиций в волгоградский водоканал. Компания начала работать в Волгограде с середины 2015 года. С тех пор в городе обновили более 200 километров сетей. Правда, волгоградцам пришлось потерпеть, пока копали ямы на улицах и во дворах.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании, в приоритетном порядке сначала меняли самые изношенные сети, которые питали крупные жилые массивы. Со временем стали перекладывать и небольшие проблемные участки водопровода внутри кварталов. Так, накануне на улице Борьбы заменили трубу, по которой поступает вода всего в шесть домов. Кроме того, обновили оборудование на насосных станциях и водоочистных сооружениях Волгограда, провели цифровизацию сетей и объектов водоканала.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

на 26,5% снизилась аварийность на сетях водопровода в Волгограде:

2015 год – 5882 аварии

2016 год - 5022 аварии

2017 год - 4557 аварий

2018 год - 4321 авария

В 2 раза снизились потери воды в сетях:

2014 год - 38,7% очищенной воды ушло через дырявые трубы

2015 год - потери составили 34,9%

2016 год - 28,8%, 2017 год - 25%, 2018 год - 18,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU