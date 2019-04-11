2019-04-11T15:33:39+03:00
Происшествия

Волгоградец зарезал собутыльника и выдумал суицид

Следователи уличили убийцу во лжи
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Мужчина уверял, что друг зарезал себя сам, но потом все же признался в убийстве.Мужчина уверял, что друг зарезал себя сам, но потом все же признался в убийстве.
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Вечером 10 апреля в полицию позвонил 52-летний волгоградец и рассказал, что его друг покончил с собой. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, увидели такую картину: 48-летний мужчина лежал в комнате в лужи крови, которая лилась из колото-резаной раны в груди. Вызвавший полицию дядя стал рассказывать какие-то «сказки». Мол, они с приятелем выпивали, немного повздорили, он вышел из комнаты, и за это время друг покончил с собой.

Но следователи быстро уличили убийцу во лжи. Он путался в показаниях и явно врал.

Под давлением веских улик мужчина признался в убийстве гостя. Рассказал, что в ходе пьянки они поругались, тот ударил его по лицу, в ответ он схватил нож и всадил в грудь приятеля. Ранение оказалось смертельным, - Чтобы скрыть следы, мужчина вложил нож в руку убитого и придумал историю про суицид.

- На волгоградца уже завели уголовное дело. Он во всем признался и написал явку с повинной. В суд подготовлено ходатайство заключении под стражу, - добавляют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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