2019-04-11T15:17:58+03:00
Происшествия

В Волгограде застройщика, обманувшего дольщиков на 46 миллионов рублей, отправили в колонию на семь лет

Бизнесмену не удалось оспорить этот вердикт
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Свою вину коммерсант не признал и пытался оспорить вердикт. Не удалось.Свою вину коммерсант не признал и пытался оспорить вердикт. Не удалось.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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50-летний лжезастройщик Дмитрий Донской украл у волгоградцев более 46 миллионов рублей. Сегодня Волгоградский областной суд поставил точку в этом громком деле. Бизнесмен все-таки отправится в колонию на семь лет.

Донской был учредителем трех фирм. Одна фирма заключала с волгоградцами договора на строительство частных домов, другая занималась бронированием земельных участков, третья – квартир в якобы строящихся домах. Как доказали в суде, пять лет – с 2011 по 2016-й коммерсант получал деньги от дольщиков. Создавал видимость работ, где-то котлован вырыл под будущее строительство, где-то фундамент сделали…

- При этом на момент заключения соглашений с дольщиками у Донского отсутствовала даже разрешительная и проектная документация на возведение домов, - рассказывают в Волгоградском областном суде.

Ни один из его клиентов жилья так и не дождался. В общей сложности, следователи регионального СЧ ГСУ ГУ МВД РФ насчитали 33 потерпевших. Их деньгами он распорядился по собственному усмотрению.

- Свою вину Донской так и не признал, и деньги дольщикам не вернул, - уточняют в суде.

Советский райсуд признал его виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и назначил 7 лет колонии. Но защита попыталась оспорить вердикт. Не удалось. 11 апреля приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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