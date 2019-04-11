В Волгограде застройщика, обманувшего дольщиков на 46 миллионов рублей, отправили в колонию на семь лет
50-летний лжезастройщик Дмитрий Донской украл у волгоградцев более 46 миллионов рублей. Сегодня Волгоградский областной суд поставил точку в этом громком деле. Бизнесмен все-таки отправится в колонию на семь лет.
Донской был учредителем трех фирм. Одна фирма заключала с волгоградцами договора на строительство частных домов, другая занималась бронированием земельных участков, третья – квартир в якобы строящихся домах. Как доказали в суде, пять лет – с 2011 по 2016-й коммерсант получал деньги от дольщиков. Создавал видимость работ, где-то котлован вырыл под будущее строительство, где-то фундамент сделали…
- При этом на момент заключения соглашений с дольщиками у Донского отсутствовала даже разрешительная и проектная документация на возведение домов, - рассказывают в Волгоградском областном суде.
Ни один из его клиентов жилья так и не дождался. В общей сложности, следователи регионального СЧ ГСУ ГУ МВД РФ насчитали 33 потерпевших. Их деньгами он распорядился по собственному усмотрению.
- Свою вину Донской так и не признал, и деньги дольщикам не вернул, - уточняют в суде.
Советский райсуд признал его виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и назначил 7 лет колонии. Но защита попыталась оспорить вердикт. Не удалось. 11 апреля приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU