2019-04-11T14:53:49+03:00
Общество

Электричка Шпалопропитка - Волгоград-1 меняет расписание

Пригородный электропоезд № 6314 Шпалопропитка – Волгоград-1 с 13 апреля 2019 будет курсировать ежедневно
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Электричка будет ходить чаще.Электричка будет ходить чаще.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Волгограде для удобства пассажиров откорректировали расписание пригородных поездов. Раньше электричка № 6314 Шпалопропитка - Волгоград-1 ходила только в будние дни. По просьбам и для удобства пассажиров электропоезд с 13 апреля 2019 года начнет курсировать ежедневно. График движения останется прежним.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги, электричка №6314 Шпалопропитка - Волгоград-1 начиная с 13 апреля 2019 будет отправляться с конечной станции Шпалопропитка в 12.23 по местному времени. На конечную станцию Волгоград-1 электропоезд прибывает в 13:23, как и прежде.

Пассажирам советуют заранее планировать поездки. Более подробная информация о расписании движении электричек размещено на сайте «Волгоградтранспригород». Также волгоградцы могут воспользоваться мобильным приложением «Пригород» на своем смартфоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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