2019-04-11T13:26:36+03:00
Общество

В теплицах на волгоградских полях нашли еще шесть нелегальных мигрантов

На этот раз правоохранители нагрянули с проверками в поселок Светлый яр
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Оштрафуют не только нелегалов, но и работодателя, который взял на работу иностранцев без патентов.Оштрафуют не только нелегалов, но и работодателя, который взял на работу иностранцев без патентов.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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С наступлением тепла сотрудники отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области усилили контроль за теми, кто прибывает в наш регион работать на полях и в теплицах. Не секрет, что основные труженики там – граждане из стран ближнего зарубежья. И не все приезжают к нам на заработки нелегально. Вчера вот очередной рейд провели в тепличных хозяйствах, расположенных неподалеку от районного поселка Светлый Яр. Вместе с полицейскими сводного отряда, несущими службу на рубежном посту «Чапурниковский», проверяли документы у мигрантов.

- Выявили двадцать иностранцев, занятых на полевых работах. У шестерых их них отсутствовали патенты, которые бы позволяли им трудиться в России. На них составили административные материалы, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Все эти нелегалы заплатят штраф. Кроме того, оштрафуют и работодателя, который взял к себе на работу иностранцев без патентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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