Дороги Волгограда будут ремонтировать ростовчане и волгоградцы

СЕГОДНЯ 13:05 2019-04-11T13:08:15+03:00

Как только мэрия подпишет контракты с подрядчиками, они приступят к ремонтам.

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Стало известно, кто в этом году будет ремонтировать дороги в Волгограде. Сегодня выбрали первых подрядчиков на 11 лотов, объединивших объекты в 6 районах.

Так, ремонтом дорог в Тракторозаводском и Дзержинском районах займутся МБУ «Северное» и МУП «ДСЭР Советского района» соответственно. Кроме того ряд улиц на севере Волгограда будет ремонтировать компания из Ростовской области - ООО «Таганрогское ДСУ». Она выиграла лот на ремонт улиц Мясникова, Дегтярева, Гроссмана, Клименко и Менжинского, на общую сумму 57,6 миллионов рублей.

Дороги в Кировском и Краснооктябрьском районах будет ремонтировать волгоградская компания «Астрол-ДСК».

- В прошлом году «Астрол-ДСК» ремонтировала улицы Центрального района, в том числе на Советскую, - уточняют в мэрии Волгограда.

За реконструкцию дорог в Ворошиловском и Советском районах Волгограда возьмутся еще две местные компании - ЗАО «РСУ Тракторозаводского района» и ООО «Волгоградавтодорстрой».

Все они должны обновить не только дорожное покрытие, но и заменить бордюры и тротуарные дорожки. И главное – в течение четырех лет они обязаны будут устранять недочеты в рамках гарантийных обязательств,

Напомним, всего в 2019 году в Волгограде капитально отремонтируют 39 улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU