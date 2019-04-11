2019-04-11T11:18:28+03:00
Общество

Волгоградская епархия и облздрав заключили соглашение о сотрудничестве

Документ подписали глава ведомства и митрополит Феодор
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Соглашение подписали митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор и глава облздрава Анатолий Себелев. Фото: АВОСоглашение подписали митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор и глава облздрава Анатолий Себелев. Фото: АВО
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Русская православная церковь будет еще теснее сотрудничать с администрацией Волгоградской области. Выстраивать взаимодействие будут в социальной сфере. Соответствующее соглашение заключили комитет здравоохранения и Волгоградская епархия. Подписали документ митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор и глава облздрава Анатолий Себелев.

Как пояснили «КП-Волгоград» в облздраве, церковь будет помогать государству продвигать здоровый образ жизни, оказывать помощь инвалидам, в том числе речь идет о паллиативной помощи. Кроме того сходятся интересы региональных властей и церкви в сфере пропаганды семейных ценностей, профилактики абортов, а также охраны здоровья матери и ребенка.

План взаимодействия сейчас прорабатывается. Но церковь и система здравоохранения в Волгограде уже давно работают сообща.

- В некоторых медучредениях уже сейчас действует сестричество. Так, сестры милосердия ухаживают за лежачими больными в больнице Тракторозаводского района, в доме престарелых в Советском. Планируется открытие дополнительных приходов внутри больниц, чтобы лежачие больные могли исповедаться и причаститься. Плюс будет создана рабочая группа, которая будет рассматривать случаи, когда людям в больнице не уделили должного внимания. Комиссия будет решать, чем можно помочь человеку в конкретной ситуации, - рассказал «КП-Волгоград» руководитель социального отдела епархии иерей Евгений Катаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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