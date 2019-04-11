2019-04-11T12:35:01+03:00
Общество

В Волгограде ускоренно подлатают "танцующий" мост через Волгу

Водителям придется потерпеть временные неудобства
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водителей просят потерпеть: в ближайшее время пробки будут на обоих мостах через Волгу.Водителей просят потерпеть: в ближайшее время пробки будут на обоих мостах через Волгу.
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После того, как дорожники приступили к ремонту мостового перехода по Волжской ГЭС, основной поток транспорта в Волгоград хлынул по "танцующему" мосту через Волгу. Но и здесь дорога, не выдержав нагрузку, как говорят "поплыла". На одном из участков асфальт совсем раскрошился и появились признаки колейности. Движение окончательно затормозилось. Поэтому в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства решили в срочном порядке обновить этот участок дороги на "танцующем" мосту, пока на ГЭС еще не приступили к активной фазе работ и движение для транспорта открыто.

В компании ООО «Мост» заявили, что готовы заменить проблемный участок на мосту за четыре дня.

- До конца недели (к 14 апреля) предстоит отфрезеровать 2,5 тысячи квадратных метров дорожного полотна и уложить новый слой литого асфальто-бетона. Участок большой и проблемный. Чтобы максимально оперативно закончить весь объем, работы идут в круглосуточном режиме. Сегодня утром 11 апреля мы срезали самый большой участок – 1000 квадратных метров. К вечеру здесь уже уложат новое покрытие. Ночью бригада приступит к фрезерованию следующего участка, - поясняют в комитете

Водители, запасайтесь терпением: в ближайшие дни пробок на обоих мостах через Волгу не избежать.

Напомним, на ремонт мостового перехода из бюджета выделили 124 миллиона рублей. Закончить первый этап работ должны к сентябрю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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