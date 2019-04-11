2019-04-11T11:14:31+03:00
Происшествия

Вместо квартиры купила внедорожник: волгоградка обманула дядю на два миллиона рублей

Женщина потратила чужие деньги на погашение своего кредита
Наталья ГЛАЗУНОВА
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После таких историй еще раз убеждаешься: доверять нельзя никому, иногда даже самым близким людям. Мужчина попросил племянницу купить ему квартиру в Волгограде, а та потратила деньги на внедорожник.

61-летний волгоградец давно и много работал в городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа. Смог накопить там приличную сумму и решил, что пора купить жилье в родном Волгограде и вернуться домой. Но пока он на севере дорабатывал до пенсии, попросил свою 34-летнюю племянницу купить ему жилье. В январе 2017-го оформил на нее доверенность на осуществление сделки в его интересах и перечислил 1 миллион 950 тысяч рублей на покупку квартиры.

Но волгоградка жилье дяде так и не купила. Этими деньгами она погасила кредит за свой внедорожник.

Когда мужчина узнал про обман, подал заявление в полицию. На волгоградку завели уголовное дело по статье «растрата денежных средств, совершенная в особо крупном размере».

Свою вину женщина полностью признала. Прокуратура уже утвердила ей обвинительное заключение и дело передали в суд.

- На квартиру обвиняемой стоимостью 2 миллиона рублей наложили арест, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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