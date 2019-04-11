С 11 апреля волгоградцам добавили рейсы теплоходов на Сарпинский

СЕГОДНЯ 10:22 2019-04-11T10:22:13+03:00

В этом году речные трамвайчики будут ходить сорок раз в неделю по разным маршрутам. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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По просьбам волгоградцев речные трамвайчики на остров Сарпинский будут ходить чаще. С 11 апреля по четвергам на маршруты «Тулака-Сарпинский» и «Обувная фабрика-Сарпинский» добавили по четыре выхода теплоходов. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в мэрии.

С наступлением тепла вологоградцы потянулись на Сарпинский, кто на дачи, кто на отдых. Поэтому теперь теплоходы туда будут ходить по четыре раза в день по средам, четвергам, пятницам, а также в субботу и воскресенье.

Дополнительные рейсы появились и на самом востребованном речном маршруте «Волгоград - Щучий проран - Культбаза». Теперь они ходят не шестнадцать, а сорок раз в неделю.

По-прежнему действует и маршрут «Руднева - Сарпинский».

- Всего по запросам пассажиров в расписание движения судов на этот год количество выходов теплоходов в неделю выросло с 32 до 40, - уточняют в администрации Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU