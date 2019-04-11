Под Волгоградом трактор раздавил тракториста

СЕГОДНЯ 09:54 2019-04-11T09:55:24+03:00

Трактор снес на своем пути нерадивого тракториста и врезался в "восьмерку". Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

А в Новоаннинском районе в ДТП погиб водитель самосвала

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Сразу несколько жутких аварий произошло в Волгоградской области 10 апреля из-за беспечности водителей. Один погиб во дворе дома, другого раздавил собственный трактор.

Примерно в 12.15 нелепое и трагическое ДТП произошло в Новоаннинском районе. 50-летний водитель самосвала «ГАЗ-СА335071», проезжая по двору у дома №29-А по улице Советской, каким-то образом снес ограждение и чуть не врезался в дом. Машина большая и сильных повреждений не получила, но водитель, видимо, сильно ударился и скончался на месте до приезда врачей «скорой» помощи.

Самосвал вроде сильно и не пострадал, а вот водитель скончался до приезда медиков.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Машина пришла в движение, и водитель не успел даже отскочить. Трактор внес на своем пути и водителя, а потом врезался в припаркованную рядом «восьмерку».

- К счастью, водитель остался жив. Его госпитализировали, сейчас за его жизнь борются медики.

ИСТОЧНИК KP.RU