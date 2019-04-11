В Волгограде Василий Лановой проведет для ветеранов акцию-концерт

СЕГОДНЯ 09:32 2019-04-11T09:32:09+03:00

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Сегодня, 11 апреля, в Волгоград приехал Народный артист СССР Василий Лановой. Приехал не просто погостить, а поздравить накануне Дня Победы волгоградских ветеранов. Для них он проведет праздничный концерт «Спасибо за верность, потомки!».

Это не обычное выступление, это общественно-патриотическая акция-концерт. В основе программы – моноспектакль Василия Ланового военной тематики. Ветеранов также порадуют вокалисты творческих коллективов Министерства обороны РФ.

Главными гостями этого праздника, конечно же, станут наши ветераны Великой Отечественной войны. Также здесь будут представители молодежных патриотических организаций и участники всероссийского движения «Бессмертный полк».

Напомним, Василий Лановой возглавил это патриотическое движение. Акция «Бессмертный полк» проводится в России с 2013 года, и с каждым годом становится только мощнее. Миллионы людей не только в России, но и во всем мире уже присоединились к этому движению. И в этом году снова встанут в строй, в память о павших и живых героях Великой Отечественной войны,

Акция-концерт «Спасибо за верность, потомки!» состоится в центральном концертном зале Волгоградской филармонии. Начало – в 14.30.

ИСТОЧНИК KP.RU