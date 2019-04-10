В Волгограде у бутлегеров изъяли 11,5 тысячи бутылок суррогата

СЕГОДНЯ 19:43 2019-04-10T20:50:00+03:00

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В Волгоградской области под суд пойдут сразу три жителя Быковского района. Эту группу «бизнесменов» будут судить сразу по трем статьям «приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере», «незаконный оборот алкогольной продукции без лицензии» и «незаконное использование средств индивидуализации товаров в крупном размере».

Эти три коммерсанта решили заработать на подпольном алкоголе. Они нашли таких же нелегальных поставщиков, арендовали склад и оттуда продавали алкоголь «со скидкой» партиями. Когда их накрыли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области, у них на складе насчитали 11,5 тысячи бутылок суррогата. Причем выдавали эту «бормотуху» за продукцию известных торговых марок.

Ущерб правообладателям, как подсчитали правоохранители, превысил 1 миллион 600 тысяч рублей. Плюс контрафактного товара конфисковали на сумму свыше 2,4 миллиона рублей.

- Свою вину коммерсанты так и не признали, Но, проверил материалы дела и факты, которые собрали в ходе следствия сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчинам утвердили обвинительное заключение, - сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Дело направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU