В Волгограде фуры из центра перенаправили на Третью продольную

СЕГОДНЯ 19:28 2019-04-10T20:49:32+03:00

По объездной дороге разрешили ездить грузовикам с нагрузкой на ось более 5 тонн

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В Волгограде власти решили снять ограничения для большегрузных фур, которые едут по Третьей продольной магистрали. Дело в том, что до настоящего момента по этой дороге не пускали грузовики, у которых нагрузка на каждую ось была более 5 тонн. Сегодня им разрешили движение по объездной. Соответствующее постановление опубликовали на сайте администрации Волгоградской области.

Как поясняют власти, вообще эта дорога была рассчитана для фур с нагрузкой до 10 тонн на ось. Но из-за того, что магистраль капитально не ремонтировалась долгие годы, действовало временное ограничение. Теперь новое покрытие позволяет использовать объездную дорогу в полной мере.

Как следует из постановления, подписанного губернатором Волгоградской области еще 8 апреля, знаки ограничивающие нагрузку для фур на Третьей продольной должны демонтировать в течение трех дней.

Таким образом, власти намерены уберечь отремонтированные дороги на центральных улицах Волгограда от интенсивной нагрузки.

ИСТОЧНИК KP.RU