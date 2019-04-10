Ко Дню Победы в Волгограде пройдет хоккейный турнир

СЕГОДНЯ 19:09 2019-04-10T19:09:28+03:00

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В Волгограде ко Дню Победы, как обычно, запланирована масса мероприятий. В том числе и спортивных. Много традиционных, а вот хоккейный турнир пройдет впервые. Пройдет он с 1 по 3 мая на катке «Новое поколение» (улица 8-й Воздушной Армии, 7).

Причем турнир запланирован не внутригородской, а всероссийский. Приедут команды из Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саратова и других городов.

В числе участников юные хоккеисты таких клубов как СКА, «Кристалл», «Аксай» и другие.

- Сегодня все больше детей и взрослых приобщаются к хоккею. И во многом этому способствует проведение вот таких турниров, - отметил президент детско-юношеского хоккейного клуба «Динамо Волгоград» Виталий Каракин. - Очень надеюсь, что подобные соревнования в Волгограде станут традиционными, и уже в следующий раз география участников расширится.

С инициативой провести такой турнир выступил хоккейный клуб «Динамо Волгоград» при поддержке администрации Волгограда. Сейчас волгоградская команда активно готовиться к соревнованиям, - сообщают в мэрии.

Начало турнира 11:30. Вход на все игры турнира свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU