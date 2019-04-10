2019-04-10T17:22:28+03:00
Общество

Онкоцентр в областной больнице откроется в июне

Пока в первом в Волгоградской области центре амбулаторной онкологической помощи идет ремонт
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Онкоцентр откроют в первом корпусе областной больницы. Фото: АВООнкоцентр откроют в первом корпусе областной больницы. Фото: АВО
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Уже 1 июня в Волгоградской областной больнице №1 начнет работать амбулаторный центр онкологической помощи. Откроется он в первом корпусе, а пока там идет ремонт - обновляют не только коридоры и палаты, но и кабинеты, процедурные. Получить консультацию и пройти комплексную диагностику в дневном стационаре смогут 293 тысячи жителей Волгограда, Городищенского, Дубовского и Иловлинского районов области. Здесь будут делать рентген, маммографию, флюорографию, УЗИ, КТ и МРТ.

Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, принимать пациентов будут в две смены. В онкоцентре будет три кабинета онколога и нейроонколога, также будет вести прием психолог.

Всего к 2021 году в Волгоградской области планируют открыть 14 таких онкоцентров на базе действующих поликлиник. Координировать их работу будет онкодиспансер. Помимо ремонта в обновленные клиники закупят оборудование на 3,5 миллиарда рублей. А в областном центре также построят семиэтажный лечебно-диагностический онкоцентр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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