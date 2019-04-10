2019-04-10T16:46:59+03:00
Общество

В Волгограде КамАЗы испытали на прочность ливневки

Чтобы любители металла их не воровали, решетки хотят заменить на пластиковые
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пластиковую решетку давили и испытывали на прочность ЗиЛ и КамАЗ. Фото: мэрияПластиковую решетку давили и испытывали на прочность ЗиЛ и КамАЗ. Фото: мэрия
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Любят некоторые волгоградцы поживиться за счет металлических крышек канализационных люков и решеток ливневой канализации. Даже то, что хорошо лежит, то и дело норовят отнести в пункт приемки металлолома. Отсутствие крышки или решетки может привести к печальным последствиям и для людей, и для машин. Поэтому по заказу мэрии на полимерном заводе разработали альтернативную конструкцию из композитного пластика с внутренним армированием. 10 апреля неинтересный для сборщиков металла материал испытывали на прочность - давили, нагружали, гоняли по пластиковой решетке сначала легковушку, затем спецтехнику.

На улице Елисеева ливневку накрыли новомодной решеткой. Сначала по ней проехалась легковушка, затем ЗиЛ и, наконец, груженая комбинированная дорожная машина на базе КамАЗа. Нагрузку постепенно увеличили с одной до 15 тонн. Решетка устояла. Но в будущем тестирование продолжат - выдержать пластик должен технику весом не менее 40 тонн. А после в лаборатории проверят внутреннюю структуру материала до и после нагрузок.

- В случае положительных результатов испытаний муниципалитет рассмотрит возможность использования новых полимерных решеток вместо металлических, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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