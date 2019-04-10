Трамваи Волгограда изменили маршрут из-за отключения контактной сети

СЕГОДНЯ 16:06 2019-04-10T16:06:46+03:00

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Из-за срочных ремонтных работ на электрических сетях в Центральном и Дзержинском районах Волгограда изменили свой маршрут движения трамваи. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, по усеченным маршрутам около 16 часов 10 апреля начали ходить трамваи №5, №7, №10 и №12. Электротранспорт пока идет от конечной «Детский центр», а также с юга города до остановки «36-я школа». В Дзержинском районе трамваи ходят в границах от проспекта Жукова до остановки «Улица Хорошева». Из-за отключения контактной сети волгоградцы не смогут доехать на трамваях до четырех остановок на участке от улицы Кубанской до остановки «Газоаппарат».

Ремонтные работы сотрудники электросетей обещали завершить в течение часа, так что к началу часа пик трамваи должны возобновить движение по своим полным маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU