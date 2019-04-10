Астраханец пойдет под суд за молчание о друге-террористе

СЕГОДНЯ 15:17 2019-04-10T15:17:14+03:00

Он не сообщил в полицию о его принадлежности к ИГИЛ, запрещенной в России организации

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О лучшем друге 32-летнего жителя Астрахани следователи узнали во время расследования совсем другого дела. Они получили доступ к его телефону. Из сообщений, фото и медиасообщений стало ясно, что мужчина, который еще в 2015 году уехал на территорию Сирийской Арабской республики – участник ИГИЛ, запрещенной в России организации. Причем он активно воевал протии правительственных войск, устраивал диверсии, убивал людей. Но его астраханский товарищ друга не выдавал, а с интересом получал оперативные сообщения, хотя должен был проинформировать силовиков, что гражданин России – террорист.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 205.6 УК РФ - несообщение в органы власти о лице, содействующем террористической деятельности, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области. - Дело передали в суд.

Молодому человеку грозит штраф до ста тысяч или лишения свободы до года.

ИСТОЧНИК KP.RU