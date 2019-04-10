В Волгоградской области завезли мусорные контейнеры на 14 тысяч площадок

СЕГОДНЯ 13:05 2019-04-10T13:14:26+03:00

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С каждым днем в Волгограде и области появляется все больше контейнерных площадок для сбора мусора. Только за первую неделю апреля их количество выросло почти в полтора раза и достигло 14 тысяч 338 штук. Как сообщает «Управление отходами - Волгоград», региональный оператор и дальше продолжит обустраивать в регионе пункты сбора ТКО.

Во дворы Волгограда в апреле добавили сотню новых контейнеров. Помимо уже привычных горожанам евробаков объемом 1,1 и 0,6 кубометра, регоператор закупил контейнеры емкостью 0,36 кубометра. Их будут использовать в домах с мусоропроводами.

Если мусороприемников в вашем районе по-прежнему не хватает, можно подать заявку на организацию дополнительных мест сбора отходов через управляющие компании, ТСЖ или ТОСы. А о проблемах с вывозом мусора можно сообщить регоператору по телефону 8-800-350-43-48.

ИСТОЧНИК KP.RU