2019-04-10T12:57:02+03:00
Общество

Волгоградцы стали больше позволять себе муки и пшена

И только водку и хлеб покупают стабильно и в тех же объемах
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградцы стали больше печь дома, потому что дорогая нынче в магазинах выпечка.Волгоградцы стали больше печь дома, потому что дорогая нынче в магазинах выпечка.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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О том, что покупательной способность волгоградцев снижается из года в год, говорят многие факторы: падение доходов у развлекательных заведений, закрытие предприятий. Но главное доказательство представил Волгоградстат: по данным этого ведомства в прошлом году волгоградцы стали больше денег тратить на картошку и муку.

В 2018-м на муку волгоградцы стали тратить на 15% больше, чем в 2017-м. А почему? Да потому что печеньки нынче дорогие, и люди перешли на домашнюю выпечку. На 9,5% наши люди больше потратили за год на подсолнечное масло.

А еще, судя по статистике, волгоградцы стали больше потреблять круп (рост затрат на 5,6%). Особенно любят у нас, как оказывается, рис – на него люди в 2018-м потратили на 7,5% денег больше, чем в позапрошлом году. Чуть больше смогли себе позволить рыбу мороженную и молоко - 2,9%,

При этом меньше волгоградцы стали тратить на капусту, яйца и сливочное масло.

Единственные продукты, на которые у волгоградцев спрос остается стабильным и неизменным – это водка и хлеб.

Так менялись расходы волгоградцев на продукты. Инфографика от Волгоградстат.

Так менялись расходы волгоградцев на продукты. Инфографика от Волгоградстат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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