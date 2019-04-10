2019-04-10T12:15:53+03:00
Общество

Волгоградский бизнесмен заплатит 14 миллионов рублей штраф за взятку полицейскому

Коммерсант пытался откупиться от уголовного дела
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградского бизнесмена поймали на взятке в августе 2018-го. За 200 тысяч рублей он пытался «замять» одно уголовное дело, но попал на другое.

Фирма Антона Лысенко – так зовут коммерсанта – занимается утилизацией отходов. В ходе проверки в работе конторы нашли ряд серьезных нарушений. Когда бизнесмен понял, что ему грозит срок, пришел к полицейскому и предложил за 200 тысяч рублей не направлять результаты проверки следователям.

При передаче денег Лысенко задержали сотрудники регионального УФСБ России. Следователи СУ СК по Волгоградской области завели на него дело по статье «дача взятки в крупном размере должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий».

- Свою вину бизнесмен отрицать не стал, - уточняют в областной прокуратуре.

Мужчина в ожидании худшего уже собрал вещи, чтобы отправиться в колонию. Но Центральный райсуд решил наказать его деньгами. И приговорил к штрафу в размере 14 миллионов рублей. С таким решением не согласились ни обвинители, ни защита и пытались его оспорить, но Волгоградский областной суд оставил вердикт без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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