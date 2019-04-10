В Камышине два рецидивиста избили и ограбили таксиста

СЕГОДНЯ 11:50 2019-04-10T11:50:16+03:00

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Ночью 8 апреля в полицию Камышина пришел 50-летний мужчина. Он рассказал, что работает таксистом и примерно в 23.00 на него напали двое неизвестных.

Таксист, как обычно, приехал по вызову. В салон сели два парня. Когда они доехали до места назначения, они вдруг набросились на него с кулаками. Били до тех пор, пока мужчина не потерял сознание. А когда он очнулся, не обнаружил в машине планшетный компьютер, сотовый телефон и барсетку с документами и деньгами.

Бандитов нашли полицейские патрульно-постовой службы буквально по «горячим» следам. Ими оказались два местных жителя: одному 22 года, второму – 25. У обоих за плечами уже не одна судимость.

- Задержанные уже со всем сознались. Рассказали, что в тот вечер они изрядно выпили и вызвали такси, но по пути решили, что оплачивать его услуги не будут. Потому и избили, - рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Украденные вещи, к счастью, пропить не успели, и их вернули владельцу.

- На парней завели уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы. Задержанные находятся под стражей, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU