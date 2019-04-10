Большая весенняя ярмарка пройдет в Волгограде

СЕГОДНЯ 11:33 2019-04-10T11:33:42+03:00

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Большая весенняя фермерская ярмарка развернется на Центральном рынке Волгограда в следующее воскресенье, 21 апреля 2019 года. Свою продукцию производители выставят с 11 до 20 часов на первом и втором этажах мясо-молочного корпуса. В ассортименте будут мясо и рыба, яйца и птица, консервы и колбасы, а также сыры, творог, сметана, масло и другие продукты. Все это обещают экологически чистое и по оптимальным ценам. Также для волгоградцев во внутреннем дворике рынка будет работать фуд-корт, где устроят кулинарные конкурсы и мастер-классы. А на «закуску» посетители смогут отправиться на пешеходную экскурсию по центру города.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, также на ярмарке пройдут дегустации разных блюд, в том числе и постных. А вскоре кафе и бары фуд-зоны откроют свои летние площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU