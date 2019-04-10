Двоих волгоградцев задержали с тысячей доз героина

СЕГОДНЯ 11:12 2019-04-10T11:12:36+03:00

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Подозреваемых в сбыте героина задержали оперативники и спецназ в этот понедельник на улице Менделеева в Краснооктябрьском районе Волгограда. Во время обыска в доме, в машине и на участке полицейские обнаружили наркотики в разовых дозах и еще ожидающие расфасовки. Как показала экспертиза, этого героина хватило бы на тысячу доз. Теперь наркоторговцам грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Наркоторговцами оказались неработающие 37-летние волгоградцы, которые ранее отсидели уже не один срок. Они фасовали оптовые партии героина и каждый день делали на улицах города около сорока закладок. Мужчины не стали отрицать свою вину.

- Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на сбыт наркотических средств». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили «КП-Волгоград» в главке МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU