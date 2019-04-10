2019-04-10T10:46:41+03:00
Общество

Плакал 4 дня: в Астрахани мать не вызвала врача сломавшему ногу младенцу

На молодую женщину завели уголовное дело за оставление в опасности 9-месячного сына
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Ребенок плакал из-за боли, но мать так и не вызвала медиков.Ребенок плакал из-за боли, но мать так и не вызвала медиков.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Астраханка пошла в полицию, когда в семье ее знакомых ребенок уже четыре дня плакал не переставая. Стражам порядка она рассказала, что у 9-месячного малыша болит нога. Но мать не обращает на это внимания и не идет к врачу. Инспекторы по делам несовершеннолетних навестили семью, проживающую в Трусовском районе. Оказалось, что у 24-летней астраханки двое сыновей погодок. И у младшего уже четыре дня сломана нога.

Сама мать рассказала, что ребенок упал с кровати, пока она была в ванной. Женщина решила, что это просто ушиб, хотя малыш постоянно плакал от боли.

После визита полицейских младенца на скорой забрали в больницу.

- Врач-травматолог диагностировал перелом бедренной кости со смещением, которое произошло из-за несвоевременного обращения за помощью, - сообщила «КП-Волгоград» врио начальника подразделения по делам несовершеннолетних ОП №3 УМВД России по Астрахани Адема Шамбилова.

На нерадивую мать завели уголовное дело по статье «оставление в опасности». Максимум, что ей грозит - штраф либо обязательные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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