18 апреля завоют сирены в Волгограде

СЕГОДНЯ 10:09 2019-04-10T10:09:23+03:00

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Сирены завоют в Волгограде 18 апреля 2019 года с 14.00 до 15.00. По всей области в этот день будут проверять работоспособность автоматизированной системы централизованного оповещения. Так что тревожно будет не только в областном центре, но и в Волжском, и в других населенных пунктах. Сначала по проводному радио и из двухсот уличных громкоговорителей во всех районах Волгограда зазвучит сигнал тревоги и «Внимание всем». Затем последуют сообщение о воздушной тревоге и отбой.

- Во время учений электросирены включат на непрерывное звучание на три минуты, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Кстати, в этом году по FM-радиоканалам и по телевидению передавать сигналы тревоги не будут. Так что большинство волгоградцев сирены не побеспокоят. Ну, а тех, кто все же услышит сигналы тревоги, просят не волноваться из-за плановой проверки систем оповещения.

ИСТОЧНИК KP.RU