2019-04-10T09:55:22+03:00
Общество

В Волжском 16 апреля на три дня отключат горячую воду

А 18 апреля 2019 в городе завоют сирены
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В ближайшие три дня синоптики обещают в Волгограде и Волжском теплую погоду, воздух днем прогреется до +17…+19°. По ночам тоже будет не холодно. Поэтому мэрия Волжского уже объявила об окончании отопительного сезона в начале следующей недели. А сразу после этого в городе запланировали провести гидравлическую опрессовку тепловых сетей. Из-за этого волжане на три дня останутся без горячей воды. Продлится отключение с 12 часов 16 апреля до 17 часов 18 апреля 2019 года.

А в четверг 18 апреля в Волжском завоют сирены. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации города, комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности будет проверять систему экстренного оповещения. Поэтому с 14 до 15 часов 18 апреля на улицах и в зданиях включат электросирены и громкоговорители. Волжан просят не пугаться и не беспокоиться - тревога будет учебной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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