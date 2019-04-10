2019-04-10T09:20:53+03:00
Происшествия

8-летний велосипедист попал под машину во дворе Волгограда

Мальчик в больнице
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Ребенок катался вокруг дома.Ребенок катался вокруг дома.Фото: Семен ШПАК
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Два ДТП с тяжкими последствиями произошли за сутки 9 апреля в Волгоградской области. И оба происшествия случились во дворах жилых домов. В Советском районе Волгограда под колеса автомобиля попал ребенок. По предварительным данным, около шести вечера 8-летний мальчик катался на велосипеде вокруг своего дома на улице Владимирской, когда его сбил 20-летний водитель за рулем «ВАЗ-2115». Юный велосипедист получил травмы, сейчас он под присмотром медиков в больнице.

А в Волжском 28-летний парень на «Дэу Нексия» около двух часов ночи отъезжал от дома №8 на улице Александрова, когда столкнулся с Volkswagen Passat. Находившаяся на пассажирском сидении в одной из иномарок девушка получила ушибы и ссадины.

- 23-летняя пассажир «Дэу Нексия» обратилась в медучреждение, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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