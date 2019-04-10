Клещи покусали уже 13 волгоградцев

СЕГОДНЯ 09:01 2019-04-10T09:01:03+03:00

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С приходом теплых деньков в Волгоградской области начался сезон активности клещей. Пока членистоногие напоминают о себе нечасто. Но уже к середине апреля в регионе к медикам обратились 13 волгоградцев, покусанных клещами. И чем теплее на улице, тем выше будет вероятность укуса и заражения опасными инфекционными заболеваниями. Переносят волгоградские клещи Крымскую геморрагическую лихорадку, иксодовый клещевой боррелиоз и другие инфекции. В зоне риска те, кто работает на земле, со скотом, владельцы домашних собак и желающие поваляться на траве.

Как сообщили «КП-Волгоград» в Роспотребнадзоре, пока заразившихся от укусов клещей нет. А в планах властей акарицидные обработки на площади две тысячи гектаров.

Если вас укусил клещ, лучше не снимать его самостоятельно – так выше риск заражения. Помогут вытащить членистоногое в любом травмпункте. А вот был ли клещ заразен, могут сказать только в бактериологической лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций Центра гигиены и эпидемиологии (ул. Ангарская, 13Б, (8442) 36-38-41, 36-25-71). Принести сюда клеща можно в рабочие дни с 8.30 до 15.30, в выходной – с 9.00 до 15.00. За исследования придется заплатить.

ИСТОЧНИК KP.RU