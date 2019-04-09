21-летний волгоградец получил 9,5 лет «строгача» за наркотики

СЕГОДНЯ 17:21 2019-04-09T17:21:53+03:00

Его поймали с большой партией «солей», которые он получил от сообщника

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Волгоградский областной суд признал 21-летнего жителя Ольховского района виновным в попытке торговли наркотиками. За преступление молодой человек отсидит немаленький срок – 9,5 лет в колонии строгого режима.

- В судебном заседании установлено, что в ноябре 2017 года молодой человек получил от сообщника предназначенные для сбыта синтетические наркотические средства («соли») общей массой более 300 грамм, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

Тогда парень жил в съемной квартире в Центральном районе города-героя. Туда же он и принес крупную партию наркотиков, чтобы расфасовать и передать наркоторговцу для продажи через тайники. Но полицейские поймали его, а сотрудники СУ СКР по области провели расследование и нашли достаточно доказательств. Да и сам молодой человек вину не отрицал.

Приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU