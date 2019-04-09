На вокзал Волгограда свободно зашел террорист с гранатой и пистолетом

СЕГОДНЯ 15:55 2019-04-09T15:55:51+03:00

Это были учения, но железнодорожников оштрафовали за плохую безопасность на сто тысяч рублей

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После страшного теракта на ж/д вокзале Волгограда в 2013-м, здании так усилили меры безопасности, что, казалось, мышь не проскочит. Но оказалось, что попасть внутрь по-прежнему может кто угодно, даже вооруженный террорист. 17 января в этом убедились сотрудники УГАН НОТБ ЮФО Ространснадзора. Они снарядили своего человека учебным пистолетом Макарова с патронами, дали ему учебно-имитационную гранату УРГ с имитационным запалом, сложили все это в карманы, надели на него оранжевый жилет без опознавательных знаков и отправили на вокзал.

Как следует из материалов Центрального суда Волгограда, условный террорист беспрепятственно на станцию Волгоград-1 через технологические ворота в ограждении ОТИ. А оттуда свободно по путям дошел до здания поста №1, расположенного прямо у третьей пассажирской платформы вокзала. И никто его не остановил, не досмотрел и даже не поинтересовался, что он там делает.

Сотрудники надзорного ведомства пришли к выводу, что железнодорожники не соблюдают меры безопасности, какие прописаны для данных объектов. Суд согласился с их выводами и также признал их виновными в нарушении Кодекса РФ. В качестве наказания железнодорожники заплатят штраф в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU