Заснул на сеновале: под Волгоградом пять часов искали ребенка

СЕГОДНЯ 15:11 2019-04-09T15:18:53+03:00

Мальчик проспал в сене всю ночь, нашли его только под утро. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Шестилетний мальчишка живет вместе со своей бабушкой во Фроловском районе Волгоградской области. Всегда под присмотром. А вечером 8 апреля он вышел во двор их частного дома погулять и исчез. 48-летняя бабушка обыскала все закоулки своего подворья, затем подняла «на уши» всех соседей, друзей и родственников. Не нашли. Отчаявшись, женщина прибежала в полицию с криками «Внук пропал!».

- Весь личный состав подняли по сигналу «Сбор». Всю ночь полицейские искали мальчишку. Обследовали все чердаки и подвалы в домах, опросили десятки людей. Нашли уже под утро, когда светать начало, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Ребенка обнаружили на окраине села. Он мирно спал в стогу сена. На вопрос: «Ты как здесь очутился?», мальчик рассказал, что вечером пошел погулять и заигрался, а когда стемнело прилег в стог сена и заснул. Полицейский вернул домой «гулену» целым и невредимым.

- Его жизни и здоровью ничего не угрожает, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU