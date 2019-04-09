2019-04-09T14:48:08+03:00
Общество

В Волгограде работают лучшие в России неонатолог, акушер и онколог

Три наших медика стали победителями Всероссийского конкурса врачей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Лучший акушер и лучший неонатолог страны работают в ВОКПЦ-2.Лучший акушер и лучший неонатолог страны работают в ВОКПЦ-2.
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В Министерстве здравоохранения России наградили лучших врачей нашей страны. Отрадно, что в числе этих «самых-самых» оказались и три волгоградских медика. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Минздраве.

Всероссийский конкурс, как обычно, проходил в три этапа. В 2018 году 667 врачей и медицинских работников из 56 субъектов России боролись за звания лучших. И вот 8 апреля в Москве состоялась торжественная церемония вручения дипломов победителям. 112 победителей – по три врача в каждой из 34 номинациях.

Волгоградка Виктория Жаворонкова – заместитель главврача онкодиспансера – получила звание «Лучший онколог года».

Еще два диплома победителей привезли в Волгоград сотрудницы перинатального центра №2. Надежду Мусатову признали «Лучшей акушеркой года», а Ларису Кузьменко – «Лучшим неонатологом года».

Дипломы победителям вручали заместитель Министра здравоохранения России Сергей Краевой и главные внештатные специалисты Минздрава России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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