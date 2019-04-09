2019-04-09T14:43:48+03:00
Происшествия

В Астрахани полицейский требовал у матери подозреваемого больше миллиона рублей

Он обещал переквалифицировать дело в отношении ее сына
Екатерина МАЛИНИНА
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Следователь успел подержать в руках 500 тысяч рублей.Следователь успел подержать в руках 500 тысяч рублей.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Жителя Астрахани задержали за сбыт наркотиков в феврале 2019 года. Молодого человека поместили в СИЗО, а расследованием занимался один из следователей Ленинского района. Подозреваемому грозил серьезный срок, и полицейский решил на этом заработать. Он обратился к женщине, для которой астраханец был дороже всех на свете – к матери. Он предложил ей сделку. Она платит ему в карман 1300 000 рублей, а он за это меняет статью на более мягкую. Пара лет в тюрьме и сын окажется на свободе.

Женщина взяла время для раздумья, а потом обратилась в ФСБ России по Астраханской области. Передача части денег проходила под наблюдением силовиков. Астраханка принесла 500 тысяч рублей, которые следователь с удовольствием у нее забрал. Но полмиллиона недолго грели душу полицейского: его взяли с поличным. Расследованием занимается следственный отдел по Трусовскому району СУ СК по Астраханской области. Стражу порядка предъявили обвинение по статье – получение взятки.

Как рассказали "КП-Волгоград" в УМВД по Астраханской области, если вину полицейского докажут, его уволят из органов внутренних дел, ну а непосредственному начальству грозит дисциплинарное взыскание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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