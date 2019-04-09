Полицейские уговорили сбежавшую от мужа астраханку вернуться в семью

СЕГОДНЯ 14:08 2019-04-09T14:08:54+03:00

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В Астрахани полицейские смогли сохранить семью, буквально вернув в дом жену-беглянку. Обратился к правоохранителям за помощью 41-летний житель Кировского района. Говорит: пропала жена. Но, как выяснилось, не пропала, а сбежала.

Пару недель назад супруги крепко повздорили и женщина, устав от такой жизни, собрала вещи и ушла из дома. Прихватила с собой и двух несовершеннолетних детей. «Вернется», - подумал супруг. Тем более, что в их семейной жизни такое случается не впервой. Но, когда жена не вернулась ни через день, ни через три, забеспокоился. Стал искать по подругам и родственникам, но те лишь разводили руками. Супруга как в воду канула, даже телефон не отвечал. Спустя две недели, уже на грани отчаяния, он и пришел с заявлением о пропаже в полицию.

Правоохранители беглянку нашли. К счастью, живой и невредимой.

- Женщину разыскали в Черноземельном районе Республики Калмыкия. Она уехала к давней подруге, у которой там свое фермерское хозяйство. Устроилась поваром, сменила сим-карту на телефоне и начала, как ей казалось, новую жизнь, - рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

Когда фермерше позвонили из полиции, та опешила. Не знала подруга о том, что астраханка сбежала, никому ничего не сказав. Полиция с одной стороны, подруга с другой – так уговорили женщину вернуться в семью.

- За время розыска в отношении астраханки преступлений и правонарушений не совершалось, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU